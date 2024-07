Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

Conversê com Ruan Mansur: De shows clandestinos ao sucesso da Violada do Mansur

O cantor e produtor Ruan Mansur é o terceiro convidado do podcast Conversê, apresentado por Erick Mota. Durante o programa o artista conta toda sua história, como quando morou no Japão, o sucesso que fez no Rio de Janeiro e o início da festa Violada do Mansur, que é sucesso absoluto em Curitiba.

