Convenções partidárias oficializam candidatos às prefeituras de SC

Neste último fim de semana, os partidos políticos apresentaram oficialmente seus candidatos para as próximas eleições municipais em Santa Catarina. Durante as convenções partidárias, foram confirmados os nomes que disputarão as prefeituras das principais cidades do estado. Esse período marca o encerramento do prazo para a oficialização das candidaturas, e agora os candidatos se preparam para a campanha eleitoral. Confira os principais nomes que estarão na disputa pelas prefeituras catarinenses e os planos de governo que cada um pretende apresentar aos eleitores.

