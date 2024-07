Convenções partidárias definem novos candidatos às prefeituras neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h23 ) ‌



Neste fim de semana, Santa Catarina vivenciou o início das convenções partidárias, que definiram os candidatos às prefeituras para as eleições deste ano. Com a movimentação política em alta, os partidos anunciaram seus representantes e estratégias para o pleito, impactando o cenário eleitoral em todo o estado. As convenções foram marcadas por debates intensos e definições importantes, sinalizando o começo oficial da corrida eleitoral para as prefeituras de várias cidades. O repórter Felipe Kreusch traz os detalhes da cobertura e as principais atualizações sobre as candidaturas.

