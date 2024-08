Convenção do Partido Democrata dos EUA tem aparição surpresa de Kamala e discurso de Biden Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h18 ) ‌



Nos Estados Unidos, o Partido Democrata iniciou sua convenção nacional. Kamala Harris fez uma aparição surpresa no evento em Chicago, e deve ter sua candidatura à presidência confirmada ainda nesta semana. Durante o evento, ela afirmou que lutará pelos ideais dos eleitores e elogiou o presidente Joe Biden por seu serviço público. A oficialização de Harris está prevista para esta quinta (22). O primeiro dia da convenção contou com a presença de Hillary Clinton e do presidente Joe Biden. Biden agradeceu aos democratas e à família durante seu discurso de apoio à candidatura de Kamala Harris.

