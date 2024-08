Convenção do Partido Democrata começa hoje (19) nos Estados Unidos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h54 ) ‌



Está começando hoje (19) nos Estados Unidos a convenção do Partido Democrata. O evento ocorre em Chicago e vai formalizar a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. A convenção vai contar com importantes nomes do partido e personalidades, prevendo um público de 50 mil pessoas. Kamala Harris vai fazer um pronunciamento oficial como candidata no último dia do evento, na quinta-feira (22).

