A Polícia Civil foi para rua recolher provas para a investigação que apura corrupção dentro da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Entre os investigados, dois ex-secretários, uma professora, servidores e empresários. Segundo a polícia, uma das suspeitas quitou parte do valor de um apartamento com dinheiro desviado. As fraudes teriam acontecido em 2022 em contratos com seis empresas.

