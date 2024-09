CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL METROPOLITANO FOI ASSINADO NO RN Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 02/09/2024 - 18h35 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h56 ) ‌



Está assinado 📝! A governadora do estado, Fátima Bezerra, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, assinaram nesta segunda-feira 02/09, em Natal, um contrato com a Caixa Econômica Federal em mais uma etapa do projeto de construção do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte, obra incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3).

O novo Hospital Metropolitano terá foco na ortopedia e neurologia, ampliando a capacidade de atendimento, hoje centrada no Walfredo Gurgel. O projeto prevê 350 leitos, entre clínicos, UTIs adulto e pediátrico e estabilização no pronto-socorro. O investimento inicial é de R$ 184 milhões e a entrega prevista em 2026.

