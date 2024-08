Contra o sedentarismo: idosos adotam exercícios físicos para melhorar qualidade de vida Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 13/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h28 ) ‌



O Brasil, que já foi chamado de país do futuro, é também uma sociedade em processo de envelhecimento, com mais de 32 milhões de idosos. O cenário exige responsabilidade com a qualidade de vida na terceira idade. O exercício físico, por exemplo, é um reforço insubstituível para viver e envelhecer com saúde, isso porque os músculos, que nos dão força na juventude, passam a ser fontes de hormônios para o corpo e vitalidade para mente. Acompanhe a reportagem!

