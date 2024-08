Contorno Viário: obras inacabadas mesmo após prazo da Arteris Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 31/07/2024 - 19h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h12 ) ‌



Suzan Rodrigues traz atualizações ao vivo sobre as obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis. Apesar do prazo estipulado para a conclusão das obras ter chegado, a Arteris Litoral Sul não conseguiu finalizar o projeto conforme combinado. A situação permanece crítica com partes importantes ainda inacabadas. Confira.

