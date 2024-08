Contorno Viário: Arteris dá novos prazos para finalização de pontos inacabados Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 01/08/2024 - 21h20 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h49 ) ‌



A novela do Contorno Viário continua com novas atualizações sobre as obras. Após o fim do prazo contratual, a Arteris Litoral Sul estabeleceu novos prazos para a conclusão dos pontos inacabados da obra. Enquanto isso, a FIESC realizou uma visita técnica para conferir a situação de perto. A inauguração está programada para a próxima semana. Confira.

