Conteúdo Extra: Geriatra explica por que muitas pessoas sentem que não aparentam a idade que têm Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/08/2024 - 07h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h59 ) ‌



O Fala Brasileiro de hoje (23) traz dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data sobre a percepção do envelhecimento. Cerca de 64% dos entrevistados acreditam não aparentar a idade que têm. A grande maioria também sente que o corpo está pior do que o cérebro. O médico geriatra Paulo Camiz participa do quadro e ajuda a explicar os dados.

