Conteúdo Extra: Especialista fala sobre o colesterol alto da população brasileira Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Fala Brasileiro desta semana aborda o tema do colesterol alto, com a participação do cardiologista Dr. Heron Rached. Cerca de 35% da população brasileira apresenta problemas relacionados ao colesterol elevado, conforme pesquisa realizada. O médico explica que o colesterol é produzido pelo organismo e também pode ser adquirido através da alimentação. Ele ainda comenta que estratégias simples como caminhadas diárias e preparação caseira das refeições para melhorar os índices de saúde cardiovascular na população brasileira. Veja a entrevista completa!

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.