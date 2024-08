Conteúdo das caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP) está preservado e será analisado Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 11/08/2024 - 21h14 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP) estão com todo o conteúdo preservado e já foram encaminhadas para o Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. A peça é fundamental para que sejam esclarecidas as causas da queda do ATR.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

Publicidade

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.