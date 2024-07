Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

Em Joinville, consumidores estão enfrentando longas filas para regularizar suas faturas devido à mudança de sistema da Celesc. As reclamações têm aumentado, com relatos de espera de várias horas. A repórter Isabela Corrêa está ao vivo para trazer mais detalhes sobre a situação e como a empresa está lidando com as dificuldades enfrentadas pelos clientes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.