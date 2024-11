Consumidores atingidos pela enchente: máquina de lavar lidera ranking de devolução do ICMS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 12/11/2024 - 10h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h32 ) twitter

As máquinas de lavar e secar roupas lideram o ranking de restituição de imposto para quem foi atingido pela enchente no estado. Mais de 37 mil consumidores já foram beneficiados pelo programa "Devolve ICMS" com a compra desse eletrodoméstico.

