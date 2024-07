Consumidores ainda relatam dificuldades para regularizar fatura da Celesc; saiba o que fazer

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Desde as mudanças no sistema da Celesc em maio, consumidores em Santa Catarina têm enfrentado dificuldades para regularizar suas faturas. Telespectadores da NDTV e assinantes do jornal impresso entraram em contato, preocupados com os problemas em seus pagamentos. O repórter Paulo Mueller traz orientações ao vivo sobre como os consumidores podem resolver essas questões e o que fazer para regularizar suas situações com a companhia elétrica.

