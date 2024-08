Consultório Móvel: ampliação do acesso à saúde em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/08/2024 - 13h28 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Prefeitura de Uberlândia deu um importante passo para garantir um acesso mais fácil e eficiente aos serviços de saúde para toda a população. Através da disponibilização de um novo veículo adaptado para funcionar como consultório móvel, a cidade passa a contar com uma ferramenta inovadora para levar os cuidados médicos até os bairros.

Inicialmente, o consultório móvel estará estacionado na Praça Dr. Bolívar Carneiro, no Jardim Patrícia, onde serão oferecidos serviços de vacinação. Posteriormente, o veículo percorrerá outros bairros da cidade, com foco em consultas médicas de atenção primária. Os pacientes poderão realizar consultas com médicos generalistas, solicitar encaminhamentos para especialistas e realizar a troca de receitas, tudo de forma prática e próxima de suas casas.

Equipado com todo o material necessário para realizar atendimentos médicos, o consultório móvel conta com equipamentos como maca, pia para higienização das mãos, mesa de exame, cadeiras e ar condicionado. Essa iniciativa visa facilitar o acesso da população a consultas médicas, especialmente para aqueles que encontram dificuldades em se deslocar até as unidades de saúde fixas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2kUY2zdnbBs

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6qIbgJGNvgI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zcNqZ4IV92A

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #saúde #uberlândia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.