CONSULTORA EM LACTAÇÃO: Marília Neves Santos fala sobre o desafio da amamentação | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 15h43 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h53 ) ‌



A pesquisa em questão aprofunda a complexa relação entre a licença maternidade, as condições de trabalho e a prática do aleitamento materno. A equipe de pesquisadores, composta por profissionais da saúde, estatística e economia, buscou entender como fatores como a duração da licença, a jornada de trabalho e a visão dos gestores impactam a decisão das mães de amamentar seus filhos após o retorno ao trabalho.

O estudo se justifica pela contradição entre a recomendação da Organização Mundial da Saúde de seis meses de aleitamento exclusivo e a duração da licença maternidade no Brasil, que é de apenas quatro meses. A pesquisa busca identificar os desafios enfrentados pelas mulheres trabalhadoras em conciliar essas duas demandas, considerando especialmente o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e as desigualdades de gênero presentes nesse contexto.

Os pesquisadores analisaram dados sobre as condições de trabalho de mulheres em diferentes tipos de emprego, além de coletar informações sobre suas percepções em relação à amamentação e ao retorno ao trabalho. Também investigaram a visão dos gestores sobre a licença maternidade e as políticas de apoio à amamentação nas empresas.

