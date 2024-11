Construsul: evento deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios Aclr|Do canal Record RS no YouTube 16/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h09 ) twitter

As novidades no setor da construção civil são destaque numa feira que acontece no centro de eventos da FIERGS, na zona norte da capital. A Construsul projeta gerar um bilhão de reais em negócios numa edição ainda marcada pela retomada após enchente.

