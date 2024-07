Construção do Hospital de Palhoça: licitação para definir empresa será lançada nesta quinta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h23 ) ‌



Esta quinta-feira (25) marca um passo importante para a saúde pública em Palhoça com a abertura da licitação para a construção do primeiro hospital 100% SUS na cidade. A nova estrutura visa expandir e melhorar o acesso a cuidados médicos para a população local. A repórter Daniela Cecon traz todos os detalhes ao vivo sobre o processo de licitação, incluindo como as empresas interessadas podem participar e quais são os próximos passos para a realização do projeto. Acompanhe a cobertura completa e fique por dentro dos avanços na saúde pública de Palhoça.

