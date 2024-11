Conselho Tutelar acompanha caso da morte do pequeno Ghael de 3 anos em Casimiro de Abreu Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/10/2024 - 17h47 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso Ghael, ganhou grande repercussão no estado do Rio. O menino de apenas três anos foi espancado e morto. A madrasta dele, que está presa de forma preventiva, é a principal suspeita de ter cometido o crime. O Conselho Tutelar do município acompanha o caso e orienta que as denúncias são fundamentais para evitar casos trágicos como esse.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #casogahel #casimirodeabreu #madastra #policiacivil #investigação #suspeita

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.