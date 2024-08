Conselho de Ética aprova perda de mandato de Chiquinho Brazão Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h04 ) ‌



O Conselho de Ética da Câmara aprovou a perda do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram 15 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. A defesa do deputado tem cinco dias para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O parecer ainda precisa ser aprovado pelo plenário da casa.

