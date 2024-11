Consciência negra: crianças ouvem histórias com o tema África Aclr|Do canal Record RS no YouTube 21/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h28 ) twitter

A Feira do Livro se encerrou no Dia da Consciência Negra, com atividades que marcam a data. Na contação de histórias, as crianças aprenderam um pouco sobre as origens, lutas e conquistas do povo negro.

