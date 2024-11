Conmebol muda estádio e define duas torcidas para Peñarol x Botafogo Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/10/2024 - 20h30 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h04 ) twitter

A Conmebol decidiu mudar o local da partida entre Peñarol e Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30.

Inicialmente, marcada no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, o jogo será disputado no Estádio Centenário, também na capital uruguaio. A mudança para o Centenário ocorre após o governo uruguaio garantir segurança para presença de botafoguenses no campo que pertence à prefeitura da capital do Uruguai.

📷 Reprodução: Redes Sociais

