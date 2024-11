Conheça todas as novidades para a Festa das Flores 2024 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 21/10/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h27 ) twitter

A aguardada Festa das Flores ocorrerá entre os dias 12 e 17 de novembro, trazendo uma celebração vibrante da natureza e da cultura em Joinville. Para falar sobre os preparativos, convidamos Silvio Parucker, o paisagista responsável pela festa, e Luciane Serpa, a coordenadora geral do evento. Ambos compartilham detalhes sobre as inovações e atrações que prometem encantar os visitantes. Com um tema inspirado na beleza das flores, a festa se prepara para ser um dos destaques do calendário cultural da cidade. Venha descobrir tudo o que está sendo planejado para esta edição!

