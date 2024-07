Conheça Tiago Orobó, o artilheiro do Brasil em 2020

Aclr |Do canal R7 ESPORTES no YouTube

O elenco do Flamengo continua surpreendendo em 2020 e Gabigol segue marcando muitos gols, mas se engana quem acha que o atacante é o maior goleador do país em 2020. Este título está com Tiago Pereira da Silva, atacante do América-RN. Conhecido como Tiago Orobó, o artilheiro já soma 14 gols neste ano contra nove de Gabigol.

