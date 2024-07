Conheça os riscos e consequências do uso indevido de PMMA em procedimentos estéticos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 18/07/2024 - 11h52 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O uso irregular e irresponsável de PMMA, um componente plástico de baixo custo, tem causado sérios problemas em procedimentos estéticos. Muitas mulheres que buscaram melhorar sua aparência enfrentam agora deformações e complicações de saúde graves. Relatos de vítimas nas redes sociais alertam para os riscos dessa prática, descrevendo o uso do PMMA como uma "mutilação do corpo e da mente". O Hoje em Dia conversou com mulheres que passaram por esses procedimentos e procurou especialistas para entender o risco do uso da substância.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.