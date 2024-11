Conheça os direitos do INSS para pessoas com câncer Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h36 ) twitter

Nesta entrevista, o advogado Jean Postai aborda os principais direitos previdenciários das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Discutimos como funciona o auxílio-doença para essas pacientes e o que acontece quando a doença resulta em uma incapacidade permanente. Além disso, Jean explica a possibilidade de saque do FGTS e do PIS, bem como um benefício pouco conhecido: a isenção do Imposto de Renda. Por último, ele detalha o que é o auxílio-acompanhante e como ele pode ajudar os pacientes e suas famílias durante o tratamento.

