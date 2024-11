Conheça os desafios e habilidades de crianças superdotadas Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 13/11/2024 - 13h42 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h05 ) twitter

Quem não sente orgulho das crianças que começam a falar mais cedo, aprendem ler e escrever antes do tempo, são muito criativas e adoram estudar? No entanto, por trás da inteligência e das habilidades atípicas pode haver algo mais desafiador. As crianças superdotadas têm o nível cognitivo muito acima da média. As condições podem trazer, sim, benefícios, mas que, quando não identificada, também pode virar fonte de introversão, ansiedade e até depressão. Acompanhe a reportagem!

