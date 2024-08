Conheça o robô sustentável que promete revolucionar a agricultura Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/08/2024 - 21h30 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h02 ) ‌



Uma startup da Inglaterra criou um robô que promete revolucionar a agricultura. Ele é capaz de identificar e eliminar as ervas daninhas da plantação sem danificar o solo, tudo isso em poucos segundos. A remoção é feita usando uma tecnologia de luz concentrada, que é diferente de um laser. Além de eficaz, isso também é sustentável já que reduz as emissões de gases do efeito estufa, que poderiam ser liberados com outras abordagens.

