Conheça o Projeto Mucky, ONG do interior paulista que se dedica há 40 anos ao resgate de primatas

A expansão das cidades, associada à ação humana, se mostra cada vez mais nociva aos animais silvestres. Diante disso, resta aos bichos contar com a face mais solidária do homem por meio de instituições em defesa deles. O especialista em pets Julinho Casares visitou o Projeto Mucky, uma ONG do interior paulista que se dedica há 40 anos ao resgate de primatas. Conheça o eficiente trabalho da organização!

