Conheça o menino de 3 anos que luta contra a cardiopatia congênita e aguarda transplante de coração

Todos os anos, cerca de 30 mil bebês nascem com alguma cardiopatia congênita no Brasil. Quase metade deles vai precisar passar por uma cirurgia nos primeiros dias de vida. Um deles é Pedro. São 3 anos de luta, com idas e vindas da UTI, cirurgias e internações. Conheça a história dele!

