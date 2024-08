Conheça o garotinho que ensina receitas na internet com expressões regionais curiosas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 05/08/2024 - 00h31 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h05 ) ‌



Levi é um garoto que está fazendo o maior sucesso na internet com receitas que aprende com a mãe. Além disso, o que tem chamado muita atenção é o sotaque e o jeito como ele usa algumas expressões regionais do Sul do Brasil, onde vive.

