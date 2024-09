Conheça o Fandango Caiçara Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 01/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h23 ) ‌



Uma das tradições mais antigas do Paraná é preservada graças à dedicação de moradores do litoral, o Fandango Caiçara une: dança, música e a confecção de instrumentos para celebrar às raízes da nossa história. Agora parte deste repertório que passa de geração em geração, virou um CD custeado por empresas e recursos de incentivo a cultura, uma oportunidade para grupos locais eternizarem essa arte. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

