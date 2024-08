Conheça Niko o caramelo influencer que vem conquistando corações Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h09 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h29 ) ‌



No "Ver Mais", trazemos uma história encantadora do mundo dos influenciadores digitais caninos. Conheça Niko, um vira-lata caramelo que está ganhando destaque na internet. Ao contrário dos cães de raça geralmente famosos, Niko é um SRD (Sem Raça Definida) que conquistou corações com sua personalidade única e charme irresistível. Acompanhe nossa reportagem e descubra como Niko se tornou um dos novos artistas digitais mais adoráveis do momento. Prepare-se para se encantar com a trajetória deste incrível vira-lata caramelo!

