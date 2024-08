Conheça dicas que podem salvar sua vida em um incêndio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h14 ) ‌



Um incêndio ocorrido esta semana no Distrito Federal resultou na morte de um casal e um bebê. A polícia está investigando várias possibilidades para o início do fogo, incluindo um serviço de impermeabilização de sofá realizado dentro do apartamento com material inflamável. A perícia identificou que houve uma explosão antes das chamas se iniciarem. Um especialista forneceu dicas sobre comportamento durante situações desse tipo. Ele destacou a importância de manter portas fechadas para retardar a ação da fumaça e permitir mais tempo seguro para evacuação.

