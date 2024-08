Conheça as tecnologias que tentam reduzir os danos climáticos à pomares de frutas em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 10h50 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste domingo (25), a partir das 9 horas, no Agro Saúde e cooperação você vai descobrir como a tecnologia pode ajudar a mitigar os danos climáticos em pomar de frutas aqui no estado. O programa vai explorar soluções inovadoras que ajudam a proteger as plantações e garantir a qualidade das frutas, oferecendo insights valiosos para agricultores e interessados na área. Não perca esta oportunidade de conhecer as novidades que podem fazer a diferença na sua produção agrícola.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.