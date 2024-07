Conheça as novidades da panificação, setor que gera 2,5 milhões de empregos no Brasil Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 24/07/2024 - 11h35 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h07 ) ‌



As padarias são um patrimônio cultural no Brasil, com 130 novas aberturas diárias e mais de 21 mil estabelecimentos em São Paulo. O pãozinho continua popular, mas o cardápio diversificado e a inovação constante fidelizam os clientes. Este setor movimenta mais de R$ 100 bilhões ao ano e gera cerca de 2,5 milhões de empregos.

