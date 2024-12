Conheça as ‘Margaridas de Salvador’, varredoras de rua que viralizaram na internet Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 01/12/2024 - 19h16 (Atualizado em 02/12/2024 - 01h08 ) twitter

No palco do Hora do Faro deste domingo (1º), as varredoras de rua Pâmela Gomes e Jéssica Castro contaram que jamais esperaram participar de um programa de televisão. A dupla viralizou na internet com vídeos divertidos em que dançam e destacam os profissionais de limpeza.

