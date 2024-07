Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

‌



A+

A-

Descubra a trajetória inspiradora da modelo e mãe que está conquistando as redes sociais ao lado do jogador de vôlei Rafael Araújo no Joinville Vôlei. Em uma entrevista exclusiva, ela compartilha sua experiência como esposa, mãe e seu papel crucial no suporte à carreira esportiva de Araújo. Não perca os detalhes emocionantes dessa história que está encantando a todos!

Editoria:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.