Conheça a Magnetron, uma gigante das motopeças

Alto contraste

A+

A-

Com 62 anos de história, a Magnetron tem ampliado e muito sua participação no aftermarket. A empresa com sede em São José dos Pinhais (PR) também está aumentando sua atuação digital com duas novas frentes de negócio: ParaSuaMoto e a Magnetron Cursos, que já conta com o primeiro curso avançado de manutenção de motos elétricas do Brasil. Confira este bate-papo entre o jornalista Aldo Tizzani, editor do MinutoMotor, com Denise Remor, presidente Magnetron; e Carlos Zebral, gerente comercial da empresa paranaense.

** SIGA NO INSTAGRAM **

@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

Publicidade

** ACESSE NOSSA PÁGINA **

Publicidade

http://minutomotor.com.br

#MinutoMotor #Magnetron #Motos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.