Conheça a Kettybot, robô com inteligência artificial em treinamento em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço no nosso dia a dia e, no mercado de trabalho não é diferente. Ketty - um robô com inteligência artificial - já está em treinamento em um centro empresarial de Ribeirão Preto. A expectativa é que o robô ajude em serviços de visita monitorada e de office boy.

*Reportagem exibida em 19/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.