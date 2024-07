Conheça a história de superação de Gilberto, personagem do Roda da Vida

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Gilberto enfrentou desafios desde a infância. Criado em Ceilândia, Distrito Federal, ele foi o caçula de sete irmãos e ajudava a família desde cedo. Com a perda da mãe ainda jovem e vivendo em uma região marcada pela violência urbana nos anos 1980 e 1990, Gilberto encontrou no skate um refúgio para se afastar do perigo. Ele trabalhou como engraxate e em uma oficina mecânica para contribuir com as despesas familiares. Uma verdadeira história de superação!

