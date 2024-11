Conheça a história de Dona Laurinha, vovó bailarina que sonha em dançar no Hora do Faro Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 24/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h18 ) twitter

Conheça a história de dona Laurinha, idosa que sonha em dançar no palco do Hora do Faro. Hoje com 77 anos, ela teve uma vida de muito esforço e sofrimento e precisou superar inclusive um AVC para ter uma rotina normal. A vida dela mudou aos 61 anos, quando ela começou a dançar bale.

