Conheça a história da mulher que viveu nas ruas e virou empresária de sucesso Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ana passou os primeiros anos da vida a passar por dificuldades no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Aos 15 anos, foi abusada pelo padrasto e abandonada pela mãe. Ela começou a empreender por necessidade financeira após aprender a fazer tranças com uma vizinha. Ela desenvolveu uma técnica própria para atender à demanda. Atualmente, é reconhecida como a primeira milionária da família e continua investindo na autoestima feminina através do cuidado com os cabelos crespos. Além disso, abriu um salão que se tornou referência na área.

#recordeuropa #balançogeral #reportagem

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.