Congresso volta ao trabalho com 15 vetos presidenciais pendentes
29/07/2024 - 19h56 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h09 )



O Congresso Nacional retorna esta semana do recesso parlamentar e enfrenta um agenda cheia, com 15 vetos presidenciais pendentes de votação. Deputados e senadores terão a responsabilidade de analisar e decidir sobre essas questões cruciais que podem impactar a legislação em vigor. A repórter Danila Bernardes traz todas as atualizações sobre o retorno das atividades no Congresso e o impacto desses vetos nas políticas públicas. Confira.

