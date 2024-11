Congresso Nacional recebe o P20 e debate desenvolvimento sustentável global | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 08h07 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h44 ) twitter

Desde ontem, o Congresso Nacional tornou-se o centro de um debate internacional com a 10ª edição do P20, um fórum de cooperação internacional que reúne os parlamentos das principais economias do mundo. Com o tema "Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável", a reunião discute soluções para questões como sustentabilidade, combate à fome e redução das desigualdades sociais. O evento, liderado pelos presidentes dos parlamentos dos países do G20, além da União Europeia e União Africana, destaca-se pelo debate sobre governança global e desenvolvimento sustentável no século 21.

Durante os três dias de programação em Brasília, 37 delegações, representando mais de 20 países e organizações internacionais, abordam temas urgentes para o futuro do planeta. No primeiro dia, a igualdade de gênero esteve no centro das discussões. Nos dias seguintes, as estratégias para proteção ambiental e sustentabilidade ganham espaço, com foco em soluções práticas e colaborativas para reduzir as desigualdades e mitigar os impactos da crise climática.

Especialistas avaliam que a edição do P20 no Brasil tem um peso especial, já que reforça a relevância das pautas nacionais em nível global. A reunião antecede a cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, e coloca em evidência questões cruciais para o Brasil e para outros países em desenvolvimento. Até sexta-feira, as atividades e visitações no Congresso estarão suspensas, garantindo o foco total nas discussões estratégicas para o futuro sustentável do planeta.

