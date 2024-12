Congresso de vereadores discute regionalização do saneamento básico em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/12/2024 - 19h58 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h12 ) twitter

O Congresso de vereadores na Alesc debateu questões cruciais sobre a regionalização do saneamento básico em Santa Catarina. Com metas desafiadoras estipuladas pelo Marco Legal do Saneamento, que prevê 99% de abastecimento de água tratada e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, os participantes discutiram caminhos para alcançar a universalização do serviço no estado.

