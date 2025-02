Confusão ou vingança? Jovem de 17 anos é executado ao voltar da padaria Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 18/02/2025 - 21h14 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h17 ) twitter

Igor Donizete, de 17 anos, morreu depois de ser baleado ao voltar de uma padaria. O jovem conversava com uma amiga quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram. Apesar de ter sido socorrido pelo pai e levado ao hospital, ele não resistiu. Família da vítima fala em execução, já que nada foi roubado do garoto. Um amigo de Igor contou que a única coisa diferente que eles fizeram recentemente foi ter ido a um baile funk no fim de semana. A polícia investiga o caso.

