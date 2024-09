Confusão em balada termina com morte de homem em Blumenau Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 08h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma confusão em uma balada em Blumenau terminou de forma trágica com a morte de um homem. As primeiras informações sobre o caso estão sendo apuradas pelo repórter Moisés Stuker, que traz mais detalhes ao vivo direto da cidade. Além desse episódio, Stuker também atualiza sobre o caso do homem acusado de matar a ex-mulher e os dois filhos, que foi transferido neste fim de semana para o presídio em Rio do Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.